Совфед одобрил закон о запрете ограничивать установку RuStore на устройства Apple

Совфед одобрил закон, запрещающий Apple ограничивать установку RuStore

Совет Федерации в среду, 2 июля, одобрил закон, запрещающий разработчикам техники, включая Apple, ограничивать установку на устройствах российского магазина приложений RuStore. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что одобренный Совфедом закон запрещает устанавливать условия, которые ограничивают или делают невозможным использования российских приложений и магазина приложений. Если президент России Владимир Путин подпишет законопроект, эти нормы вступят в силу 1 сентября.

Госдума приняла закон о запрете на ограничения установки RuStore в конце июня. Как уточнялось в пояснительной записке к документу, некоторые производители, в том числе Apple, на уровне лицензионных соглашений ограничивают возможность устанавливать приложения из независимых источников, в частности, из RuStore.

Перед этим замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что российские власти ведут переговоры с Apple. Как указал парламентарий, речь шла о том, чтобы на производимых компанией устройствах появилась возможность устанавливать RuStore.