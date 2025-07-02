Суд на Украине отказался лишать полномочий бежавшего за границу министра

ВАКС отказался лишать полномочий бежавшего министра единства Украины Чернышова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказался лишать полномочий бежавшего за границу и вернувшегося обратно министра единства Украины Алексея Чернышова, обвиненного по делу о коррупции. Об этом в Telegram сообщает издание «Общественное».

«Алексей Чернышов не отстранен от должности вице-премьера и министра национального единства — такое решение принял ВАКС», — говорится в публикации.

Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере из-за махинации с застройкой в Киеве.

В конце июня Чернышов прибыл в Австрию в составе украинской делегации. Стало известно, что после поездки министр не вернулся на родину. Позднее под давлением силовых органов он все-таки прилетел на Украину.