Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:45, 2 июля 2025Бывший СССР

В Азербайджан прибыл лидер одной постсоветской страны

APA: В Азербайджан прибыл президент Узбекистана Мирзиёев
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан c государственным визитом. Об этом пишет агентство APA.

Лидера постсоветской страны встретили в аэропорту Баку имени Гейдара Алиева с почетным караулом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече не присутствовал.

Вместо него президента Узбекистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и вице-премьер Самир Шарифов, пишет агентство.

О повестке встречи не сообщается.

1 июля Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний поддержал своего азербайджанского коллегу на фоне напряженности в отношениях с Россией. Алиев поблагодарил Зеленского за это.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Баку рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL

    В России обратили внимание на признание Генштаба ВСУ

    55-летняя Ума Турман снялась в откровенном наряде для журнала

    Австралию накрыл «бомбовый циклон»

    В российском регионе вынесли первый приговор о госизмене

    В сети появилось фото с поднятым над крупнейшим рынком Москвы флагом Азербайджана

    Россияне назвали любимые способы празднования Дня семьи

    На Западе оценили российский бронепоезд «Енисей»

    Гонорары Кадышевой рекордно выросли за полгода

    Звезда «Реальных пацанов» купила квартиру в Перми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости