В Азербайджан прибыл лидер одной постсоветской страны

APA: В Азербайджан прибыл президент Узбекистана Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан c государственным визитом. Об этом пишет агентство APA.

Лидера постсоветской страны встретили в аэропорту Баку имени Гейдара Алиева с почетным караулом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече не присутствовал.

Вместо него президента Узбекистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и вице-премьер Самир Шарифов, пишет агентство.

О повестке встречи не сообщается.

1 июля Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний поддержал своего азербайджанского коллегу на фоне напряженности в отношениях с Россией. Алиев поблагодарил Зеленского за это.