В Госдуме назвали сроки противостояния ВСУ без поставок западного оружия

Журавлев: Без поставок западного оружия ВСУ продержатся пять-шесть месяцев

Без поставок западного оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержатся пять-шесть месяцев. Сроки возможного противостояния Киева назвал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению парламентария, приостановка поставки боеприпасов из США, о чем ранее сообщили в Белом доме, поставит Украину в «весьма сложное» положение, хотя и позволит продержаться вплоть до полугода.

Журавлев считает, что продержаться этот период Украине позволят поставки вооружения из Европы, которые не прекращаются и составляют примерно половину от всех нужд ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что Украине пока хватает ранее завезенного оружия.

«Украина все еще достаточно сильна, чтобы какое-то время, месяцев пять или шесть, продержаться в одиночку, без всякой посторонней помощи. Страна и так настолько нашпигована западной военной техникой, что ее пока предостаточно», — отметил он.

Депутат также выразил мнение, что США не станут обманывать Россию в вопросе поставок вооружения Украине, поскольку ложь будет легко раскрыть.

«Данных нашей спутниковой группировки, поверьте, вполне достаточно для того, чтобы контролировать, как и сколько грузов идет в сторону Украины. Тем более, что таких хабов всего два — через польский Жешув или из Румынии морем в одесские порты», — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона, заявил, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции.