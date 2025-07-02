Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 2 июля 2025Россия

В Госдуме назвали сроки противостояния ВСУ без поставок западного оружия

Журавлев: Без поставок западного оружия ВСУ продержатся пять-шесть месяцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Brandon / AP

Без поставок западного оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержатся пять-шесть месяцев. Сроки возможного противостояния Киева назвал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению парламентария, приостановка поставки боеприпасов из США, о чем ранее сообщили в Белом доме, поставит Украину в «весьма сложное» положение, хотя и позволит продержаться вплоть до полугода.

Журавлев считает, что продержаться этот период Украине позволят поставки вооружения из Европы, которые не прекращаются и составляют примерно половину от всех нужд ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что Украине пока хватает ранее завезенного оружия.

«Украина все еще достаточно сильна, чтобы какое-то время, месяцев пять или шесть, продержаться в одиночку, без всякой посторонней помощи. Страна и так настолько нашпигована западной военной техникой, что ее пока предостаточно», — отметил он.

Депутат также выразил мнение, что США не станут обманывать Россию в вопросе поставок вооружения Украине, поскольку ложь будет легко раскрыть.

«Данных нашей спутниковой группировки, поверьте, вполне достаточно для того, чтобы контролировать, как и сколько грузов идет в сторону Украины. Тем более, что таких хабов всего два — через польский Жешув или из Румынии морем в одесские порты», — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона, заявил, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

    «Откуда это гнилье стукачей?» У Инстасамки заболела душа о будущем России. Почему ей никто не верит?

    В России заметили гигантских ос

    56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа

    Россиян предупредили об опасности одного вида транспорта

    «Пусть сваливают!» Сотни россиян потребовали изгнать цыганский табор из села. Поводом стала гибель подростка

    Двукратный олимпийский чемпион заявил о неспособности мирового спорта жить без России

    Медведев раскрыл число поступивших в Вооруженные силы России контрактников

    Поставки новых моделей в Россию рухнули

    В российском регионе два рецедивиста украли ягнят ради подарка другу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости