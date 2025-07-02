В Госдуме передали Генпрокуратуре данные для уголовного преследования релокантов

Депутат Пискарев направил в Генпрокуратуру данные для преследования релокантов

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне во главе с депутатом Василием Пискаревым направила в Генпрокуратуру данные для возможного уголовного преследования десятков релокантов. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Как рассказал Пискарев, основанием для обращения в Генпрокуратуру стало участие российских релокантов в мероприятиях, посвященных агитационной кампании по сбору военной помощи Украине и ужесточению санкций в отношении России. Всего, по сообщению комиссии, в таких мероприятиях участвовали более ста россиян — информацию об их деятельности передали надзорному органу.

«За призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность (...) вплоть до 5 лет лишения свободы», — напомнил Пискарев.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что покинувшие страну россияне просчитались. По ее мнению, релоканты не смогут вернуться в Россию.