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12:56, 2 июля 2025Мир

В Кремле назвали причину решения США приостановить поставки ряда вооружений Украине

Песков о решении США приостановить поставки Киеву: Причиной стали пустые склады
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали пустые склады. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах», — указал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине перехватчики для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Военно-воздушные силы (ВВС) Украины запускают с американских истребителей F-16.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки на Украину некоторых систем ПВО, а также высокоточных бомб и ракет, сославшись на обеспокоенность Пентагона тем, что запасы этих вооружений в США слишком сильно истощаются.

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