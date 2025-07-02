В Польше утвердили результаты выборов президента

Верховный суд Польши утвердил победу Навроцкого на президентских выборах

Верховный суд Польши утвердил победу кандидата Кароля Навроцкого, набравшего более 50 процентов голосов избирателей на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости.

На суде были рассмотрены протесты избирателей, которые не согласились с результатами выборов.

Описанные в протестах нарушения не могли иметь влияния на исход голосования, уточнили в суде. О том, что в ходе голосования не было выявлено нарушений, на судебном заседании сказал и председатель государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк. Однако, по мнению министра юстиции, генерального прокурора Польши Адама Боднара, в связи с «многочисленными нарушениями» возникает вопрос о возможности утверждения результатов выборов.

Тем не менее контрольная палата суда приняла постановление о подтверждении законности выбора политика на пост.

Как посчитала государственная избирательная комиссия Польши, 1 июня представитель консервативной партии «Право и Справедливость» Кароль Навроцкий набрал во втором туре 50,89 процента голосов избирателей. Его оппонент, член правящей коалиции Рафал Тшасковский, уступил место победителю с небольшим отрывом, получив 49,11 процента. Ранее президент США Дональд Трамп поприветствовал победу своего «союзника» на выборах.