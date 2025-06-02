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07:03, 2 июня 2025Мир

Президентом Польши стал объявленный в розыск Россией кандидат

Новым президентом Польши стал объявленный в розыск Россией Кароль Навроцкий
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши. Об этом свидетельствуют данные обработки 100 процентов бюллетеней Государственной избирательной комиссией республики, передает телеканал TVP Info.

У него 50,9 процентов голосов по итогам подсчета всех избирательных бюллетеней. Он победил с минимальным отрывом: его оппонент представитель проевропейской партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,1 процентов голосов.

В 2024 году МВД России объявило в розыск мэра польского города Валбжих Романа Шелемея, а также Кароля Навроцкого. Они разыскиваются по уголовной статье. Какие-либо подробности дела не раскрывались.

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