Президентом Польши стал объявленный в розыск Россией кандидат

Новым президентом Польши стал объявленный в розыск Россией Кароль Навроцкий

Представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши. Об этом свидетельствуют данные обработки 100 процентов бюллетеней Государственной избирательной комиссией республики, передает телеканал TVP Info.

У него 50,9 процентов голосов по итогам подсчета всех избирательных бюллетеней. Он победил с минимальным отрывом: его оппонент представитель проевропейской партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,1 процентов голосов.

В 2024 году МВД России объявило в розыск мэра польского города Валбжих Романа Шелемея, а также Кароля Навроцкого. Они разыскиваются по уголовной статье. Какие-либо подробности дела не раскрывались.