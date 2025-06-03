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09:55, 3 июня 2025Мир

Трамп поприветствовал победу своего «союзника» на выборах президента Польши

Трамп поздравил нового президента Польши Навроцкого и назвал его своим союзником
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Польши. Свой пост он разместил в соцсети Truth Social.

Американский лидер процитировал сообщение телеканала Newsmax, в котором Навроцкого назвали «союзником Трампа», а итоги выборов — «шоком для всей Европы».

«Поздравляю Польшу, вы выбрали победителя», — заключил Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США сыграл важную роль в победе консервативного кандидата на выборах в Польше. По данным издания, Навроцкий был мало кому известен еще полгода назад, однако встреча с Трампом 1 мая помогла ему заручиться поддержкой большего числа избирателей.

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