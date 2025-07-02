В Раде назвали резкое повышение налогов на Украине жизнью по-европейски

Нардеп Бужанский назвал резкий рост фискализации на Украине жизнью по-европейски

Украинцы в ближайшем будущем с неизбежностью столкнутся с ростом фискализации во всех сферах жизни. Резкое повышение налогов на Украине жизнью по-европейски назвал в Telegram депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Поднятие тарифов, налоги на "Розетки" (речь о крупном украинском маркетплейсе "ROZETKA" — прим. «Ленты.ру») и AliExpress, и так далее, и это только начало, будет много хуже. Причем на самом деле, это и есть то самое жить по-европейски, о котором все с таким пафосом говорили», — заявил нардеп.

Он добавил, что о преимуществах жизни по-европейски на Украине сейчас говорят только те, кто получает европейское финансирование и гранты.

Дефицит украинского бюджета в 2025 году составляет 39,5 миллиарда долларов, или 19,4 процента ВВП. Государство уже резко повысило ставку военного сбора. С ее учетом, а также с учетом пятипроцентного налога с продаж товаров на маркетплейсах, в стране планируют взимать в казну 10 процентов от их стоимости.