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12:19, 2 июля 2025Россия

В России обратили внимание на признание Генштаба ВСУ

Политик Царев: Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по Ижевску
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально подтвердил удар по Ижевску. На признание украинских военных обратил внимание в Telegram российский политик и публицист, экс-депутат Рады Олег Царев.

По словам Царева, в Генштабе ВСУ заявили, что целью удара был Ижевский электромеханический завод «Купол».

Также политик отметил, что на Украине заявили о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. Царев добавил, что при ударах действительно использовались дроны «Лютый».

ВСУ атаковали Удмуртию утром во вторник, 1 июля. Целью было одно из предприятий в Ижевске. По последним данным, пострадали 45 человек, еще трое не выжили.

ЖЗЛ
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