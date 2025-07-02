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15:01, 2 июля 2025Россия

В России отлили памятник лидеру донбасского ополчения Мотороле

В Республике Коми отлили памятник лидеру ополчения Донбасса Мотороле
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Республике Коми отлили памятник лидеру ополчения Донбасса и Герою Донецкой народной республики Арсену Павлову, известному по позывному Моторола. Об этом сообщает сетевое издание «Комиинформ».

О подготовке памятника сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн на встрече с представителями ветеранских организаций. Ветераны активно поддержали инициативу, отмечает издание.

Гольдшейн пояснил, что памятник Мотороле выполнен из бронзы. Глава региона предложил установить его на родине Павлова — в Ухте.

Ранее стало известно о решении установить в Подмосковье мемориал участникам спецоперации. Монумент будет расположен на Аллее Славы, на месте памятника воинам-интернационалистам — ради установки нового мемориала было принято решение его перенести.

ЖЗЛ
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