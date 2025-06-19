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15:54, 19 июня 2025Экономика

В Подмосковье поставят памятник участникам СВО с символом мира

В подмосковном Орехово-Зуево поставят памятник участникам СВО с символом мира
Виктория Клабукова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В подмосковном Орехово-Зуево планируется поставить памятник участникам специальной военной операции (СВО). Мемориал будет символизировать жизнь в мире, передает пресс-служба администрации городского округа.

Как сообщается, монумент будет расположен на Аллее Славы, на месте памятника воинам-интернационалистам — ради установки нового мемориала было принято решение его перенести. Проект разрабатывает Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Композиция будет представлять собой солдата, выпускающего в небо голубей. Благодаря новому памятнику Аллея Славы станет единым мемориальным пространством для увековечивания памяти российских солдат разных эпох.

В 2024 году памятник бойцам СВО установили в другом российском городе, Перми. Как выяснилось, выполняя гравировку, мастера допустили ошибку. В надписи на гранитной плите было указано неправильное окончание причастия.

В то же время в Ростовской области на обсуждение представили проект памятника участникам СВО в каске солдат Вермахта и СС. Местные власти назвали эскиз результатом технической ошибки.

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