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13:50, 2 июля 2025Экономика

В России задумались о льготах для добывающих редкоземельные металлы

Сазанов: Инвестпроекты по добыче редкоземельных металлов могут получить льготы
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ

Фото: Сергей Аверин / ТАСС

Новые инвестиционные проекты по добыче редкоземельных металлов могут получить налоговые льготы. О такой мере поддержке задумались в Минфине, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, его цитирует РИА Новости.

Предоставление налоговых льгот компаниям обсуждается в обмен на инвестиции. Минфин уже запросил финансово-экономические модели у предприятий.

«Здесь дело в том, что обсуждается по редкоземельным металлам, — обсуждается вопрос о новых инвестиционных проектах. Мы говорим, что если это новые инвестиционные проекты, новые добычи, то для такого рода проектов возможен подход "льгота в обмен на инвестиции», — пояснил Сазанов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство вместе с Минэкономразвития обсуждают отмену части налоговых льгот, которые оказались неэффективными. На сессии Петербургского международного экономического форума «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» он отреагировал на слова о переизбытке льгот для всех отраслей. Он анонсировал конкретные предложения, но не уточнил, каких отраслей они коснутся.

В марте российским производителям беспилотных авиационных систем и комплектующих для них пообещали установить нулевую ставку НДС. Замначальника управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли России Алла Половченя объяснила, что вопрос внедрения налоговых и иных льгот для производителей беспилотников прорабатывался еще в феврале.

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