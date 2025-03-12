Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:27, 12 марта 2025Экономика

Производителей беспилотников в России избавили от одного налога

Половченя: Российским производителям беспилотников установят нулевую ставку НДС
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российским производителям беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих для них установят нулевую ставку НДС. Об избавлении поставщиков от одного налога заявила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли России Алла Половченя, ее цитирует ТАСС.

В ходе круглого стола в Совете Федерации Половченя объяснила, что вопрос внедрения налоговых и иных льгот для производителей беспилотников прорабатывался еще в феврале. Льгота по уплате налогов затронет производителей БАС и комплектующих, включенных в реестр российской промышленной продукции согласно постановлению 719.

Кроме того, власти планируют изменить порядок предоставления субсидий для создания сети научно-производственных центров БАС.

«У нас там будет основной критерий — это сценарность применения. Беспилотники двойного назначения, которые работают не только на гражданский сектор, это будет обязательное условие», — добавила Половченя.

Важность отрасли беспилотников отметил во время открытого урока «Разговор о важном» президент России Владимир Путин. По его словам, сегмент развивается очень быстро, и стране может не хватить одного миллиона специалистов по таким устройствам. «У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», — пояснил глава государства.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Назван способ избавиться от большого живота за месяц

    Трамп отправил письмо с предложением о переговорах

    Россияне полюбили картонные гробы

    Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей

    Прокурор США заинтересовался бизнесом связанного с Украиной конгрессмена

    Стало известно об оставленном в Судже парке военной техники НАТО

    Windows заставила принтеры печатать бессмысленный текст

    Три любимых в России супа оказались вредны и опасны. Что это за блюда?

    ФСИН прокомментировала информацию о смерти Стрелкова в колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше