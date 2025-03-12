Производителей беспилотников в России избавили от одного налога

Половченя: Российским производителям беспилотников установят нулевую ставку НДС

Российским производителям беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих для них установят нулевую ставку НДС. Об избавлении поставщиков от одного налога заявила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли России Алла Половченя, ее цитирует ТАСС.

В ходе круглого стола в Совете Федерации Половченя объяснила, что вопрос внедрения налоговых и иных льгот для производителей беспилотников прорабатывался еще в феврале. Льгота по уплате налогов затронет производителей БАС и комплектующих, включенных в реестр российской промышленной продукции согласно постановлению 719.

Кроме того, власти планируют изменить порядок предоставления субсидий для создания сети научно-производственных центров БАС.

«У нас там будет основной критерий — это сценарность применения. Беспилотники двойного назначения, которые работают не только на гражданский сектор, это будет обязательное условие», — добавила Половченя.

Важность отрасли беспилотников отметил во время открытого урока «Разговор о важном» президент России Владимир Путин. По его словам, сегмент развивается очень быстро, и стране может не хватить одного миллиона специалистов по таким устройствам. «У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», — пояснил глава государства.