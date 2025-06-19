В России собрались отменять налоговые льготы

Глава Минфина Силуанов анонсировал отмену части неэффективных налоговых льгот

Министерство финансов вместе с Минэкономразвития обсуждают отмену части налоговых льгот, которые оказались неэффективными. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» рассказал глава Минфина Антон Силуанов, сообщает Frank Media.

Таким образом он прокомментировал утверждение модератора сессии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о переизбытке льгот для всех отраслей.

Силуанов анонсировал конкретные предложения, хотя и не уточнил, каких отраслей они коснутся, а также подчеркнул, что налоговые льготы — это те же бюджетные расходы.

Вместе с тем глава Минфина заметил, что повышение налогов не привело к уходу налогоплательщиков в тень, потому что поступления в казну в целом совпадают с ожиданиями. «Видим, например, что налог на прибыль платят в соответствии с нашими планами, НДФЛ точно так же», — заявил министр.

Ранее на той же сессии глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что российская экономика находится на пороге рецессии и, если не принять каких-то мер, может свалиться в нее.

Снижение льгот и сокращение расходов бюджета потребовалось правительству на фоне падения нефтегазовых доходов, что, в свою очередь приводит к росту дефицита. Вместе с тем Силуанов накануне, 18 июня, утверждал, что рост дефицита бюджета более чем в три раза, с 0,5 до 1,7 процента ВВП, не повлияет на его стабильность.