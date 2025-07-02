Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:24, 2 июля 2025Наука и техника

В США назвали главное преимущество танка «Армата»

19FortyFive назвал главным преимуществом танка Т-14 «Армата» необитаемую башню
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Необитаемая башня, которую получил российский танк Т-14 «Армата», повышает живучесть экипажа. Главное преимущество машины назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

«Западные аналитики любят доставлять танку Т-14 много огорчений, и на то есть веские причины. Однако на момент своего появления в Т-14 был внесен ряд действительно инновационных решений в конструкцию. В отличие от обычных танков, где экипаж управляет основным орудием из башни, башня Т-14 полностью автоматизирована и управляется дистанционно», — говорится в материале.

Экипаж «Арматы» разместили в бронированной капсуле в передней части корпуса. Это позволило изолировать танкистов от боеприпасов и топлива. В публикации подчеркнули, что такую компоновку до сих пор не переняли ни в одном серийном танке.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

В апреле издание 19FortyFive писало, что британский перспективный танк Challenger 3 имеет преимущество перед российским Т-14, который не используют в боях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили

    В Суэцком заливе затонула буровая установка

    Канцлер Германии допустил обучение бойцов ВСУ обращению с Taurus

    Звезда «Очень странных дел» опубликовала фото в крошечном бикини

    Памятник Сталину появился в еще одном российском регионе

    В России оценили решение США приостановить поставки ракет Украине

    Офицер ВС России сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья и спас танк

    Жуткое природное явление напугало людей и попало на видео

    В США назвали главное преимущество танка «Армата»

    В Совфеде обратились с предупреждением к диаспорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости