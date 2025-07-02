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18:16, 2 июля 2025Интернет и СМИ

В Турции обвинили Соловьева в угрозах Азербайджану

Турецкое издание Türkiye Today обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Турецкое СМИ Türkiye Today обвинило российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах Азербайджану. Материал доступен на сайте издания.

В материале слова Соловьева об обострении отношений Москвы и Баку, которые прозвучали в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 30 июня, назвали резким предупреждением. «Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном и предупредил, что последние действия Баку могут вылиться в крупный конфликт с Москвой», — говорится в статье.

В Türkiye Today также заявили, что Соловьев намекнул на возможные военные последствия из-за обострения отношений России и Азербайджана. Издание также опубликовало цитату, которую приписало телеведущему: «Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость».

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Однако цитата была неполной, а при переводе на английский язык ее смысл исказили. В действительности Соловьев сказал, что между двумя странами существуют торговые отношения, и заявил, что из России в Азербайджан идут большие денежные потоки.

«Тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают? Или, учитывая 300 километров границы, и читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить... Желаете воевать? Я уверен, что ни один человек в здравом уме и трезвой памяти, проживающий на территории Азербайджана, до такой глупости не дойдет», — сказал в действительности ведущий. Он также заявил, что Москва всегда готова к добрососедскому диалогу, однако призвал не воспринимать терпение России как слабость.

Ранее сообщалось, что российского посла Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Уточнялось, что азербайджанская сторона не приняла претензии в отношении задержания журналистов «Sputnik Азербайджан». Кроме того, МИД Азербайджана обвинил российские правоохранительные органы в насильственных действиях, направленных на граждан республики.

Обострение в отношениях Москвы и Баку началось после рейдов полиции, проведенных в Екатеринбурге против членов преступной группы выходцев из Азербайджана. Задержанных подозревают в причастности к преступлениям, совершенным более десяти лет назад.

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