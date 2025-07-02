Задержан разыскиваемый 30 лет за расправу над известным российским актером киллер

В Москве спустя 30 лет задержали предполагаемого убийцу актера Косовненко

В Москве задержан мужчина, расправившийся с известным театральным актером Олегом Косовненко 30 лет назад. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, киллер выстрелил в Косовненко 11 сентября 1993 года во дворе дома, расположенного на Щукинской улице. Спустя некоторое время после этого на улице Авиационной, расположенной в другом районе города, с ножевыми ранениями и без признаков жизни была найденная возлюбленная актера. Все эти годы личность злоумышленника, совершившего расправы, не была установлена.

Несколько дней назад правоохранители установили, что киллером являлся ранее судимый за разбой житель Московской области Игорь Лысенко. В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга объяснила, почему виновного в расправе над певцом Игорем Тальковым, заочно осужденного на 13 лет, не стали освобождать от наказания из-за сроков давности.