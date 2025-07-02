Женщину ввели в кому из-за комариных укусов

У ирландки развился тромбоз после укусов комаров и инъекции обезболивающего

Жительница Ирландии Эмма Хики в июне отправилась в отпуск на Тенерифе со своим партнером Стивеном Брухэмом и двумя их детьми, а в итоге оказалась в коме. Историю 42-летней женщины опубликовало издание Daily Mail.

Хики сильно искусали комары, когда до окончания поездки оставалось всего два дня. «Они будто высасывали из нее жизнь, по всему телу были десятки укусов. Раны выглядели ужасно, превратились в синяки, и было видно, что они болят», — рассказал Брухэм. По его словам, женщина обратилась за медицинской помощью и ей прописали инъекцию обезболивающего, чтобы справиться с болью от укусов. Сочетание лекарств, боли от комариных укусов и жары подкосило ирландку. «У Эммы закружилась голова, она упала с предпоследней ступеньки верхней лестницы вниз головой на другую ступеньку, не подняв руки, чтобы защитить себя. Тогда она потеряла сознание и начала биться в конвульсиях. Она была в ужасном состоянии», — вспоминает мужчина.

После срочной госпитализации выяснилось, что у Хики развился тромбоз, ей потребовалась операция по удалению образовавшихся в мозге сгустков крови. Для восстановления врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также во время падения женщина получила переломы шеи, и перспективы ее выздоровления пока туманны. Сейчас вся семья остается в Испании, Брухэм с детьми живут в отеле недалеко от больницы.

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Стивен

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