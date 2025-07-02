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00:31, 2 июля 2025Из жизни

Жуткое природное явление напугало людей и попало на видео

Daily Mail: Огромный грозовой воротник напугал жителей Португалии
Никита Савин
Никита Савин

В Португалии огромный грозовой воротник напугал людей на пляжах в трех городах. Об этом сообщает Daily Mail.

Огромные облака необычного вида, надвигающиеся со стороны океана, наблюдали жители городов Повуа-ди-Варзин, Вила-ду-Конди и Фигейра-да-Фош в округах Порту и Коимбра. Редкое природное явление попало на многочисленные видео. По свидетельствам очевидцев, это было жуткое зрелище, похожее на надвигающееся цунами или начало фильма-катастрофы.

Как пояснили климатологи, люди стали свидетелями явления, которое называют грозовым воротником или валовыми облаками. Такие облака образуются на границе грозовых фронтов и двигаются перед передним краем грозы. Особую форму им придает столкновение теплого и холодного воздуха. Это происходит в тех редких случаях, когда теплый воздух вместо того, чтобы подниматься, начинает расширяться горизонтально.

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Взволнованным свидетелям уникального явления объяснили, что, несмотря на грозный вид, валовые облака не представляют опасности.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия метеорит пробил крышу дома. Падение космического тела попало на видео.

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