Жуткое природное явление напугало людей и попало на видео

Daily Mail: Огромный грозовой воротник напугал жителей Португалии

В Португалии огромный грозовой воротник напугал людей на пляжах в трех городах. Об этом сообщает Daily Mail.

Огромные облака необычного вида, надвигающиеся со стороны океана, наблюдали жители городов Повуа-ди-Варзин, Вила-ду-Конди и Фигейра-да-Фош в округах Порту и Коимбра. Редкое природное явление попало на многочисленные видео. По свидетельствам очевидцев, это было жуткое зрелище, похожее на надвигающееся цунами или начало фильма-катастрофы.

Как пояснили климатологи, люди стали свидетелями явления, которое называют грозовым воротником или валовыми облаками. Такие облака образуются на границе грозовых фронтов и двигаются перед передним краем грозы. Особую форму им придает столкновение теплого и холодного воздуха. Это происходит в тех редких случаях, когда теплый воздух вместо того, чтобы подниматься, начинает расширяться горизонтально.

Взволнованным свидетелям уникального явления объяснили, что, несмотря на грозный вид, валовые облака не представляют опасности.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия метеорит пробил крышу дома. Падение космического тела попало на видео.

