День ГАИ в 2025 году: суть, история и традиции праздника

В России отмечают День ГАИ

Сегодня, 3 июля, сотрудники автоинспекции отмечают свой профессиональный праздник — День ГАИ (ГИБДД). Несмотря на то что история подразделения насчитывает не один десяток лет, отмечать событие на государственном уровне стали не так давно. Подробнее об истории и традициях праздника — в материале «Ленты.ру».

Дата Дня ГАИ в 2025 году

День ГАИ (ГИБДД) отмечают 3 июля: дата остается неизменной со дня утверждения праздника в 2009 году. В 2025 году событие выпадает на четверг. Несмотря на то что День ГАИ считается официальным и входит в список профессиональных праздников, отдельного выходного в честь него нет.

В 2025 отечественная Госавтоинспекция отмечает свое 89-летие

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

История Дня ГАИ (ГИБДД)

5 ноября 1934 года в СССР было принято решение о создании Государственной автомобильной инспекции. Этот орган управления появился при Центральном управлении шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (ЦУДОРТРАНСе) и позже перешел в состав НКВД.

Два года спустя, 3 июля 1936 года, вышло постановление, утвердившее «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР». Так началась история ГАИ. Однако несмотря на то, что профессия госавтоинспектора существует уже давно, официальный праздник появился в России менее 20 лет назад.

Приказ об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ подписали 3 июля 2009 года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Как правильно: ГАИ или ГИБДД

В 1998 году Госавтоинспекцию (ГАИ) решили переименовать в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения — ГИБДД. В правительстве посчитали, что оно лучше отражает деятельность сотрудников. Однако многим россиянам нововведение не понравилось, и они продолжили называть госструктуру ГАИ, а ее сотрудников — гаишниками.

О том, что аббревиатура ГИБДД звучит странно, в 2001 году говорил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что ее трудно выговаривать и что до сих пор никто не смог «внятно объяснить», почему решили отказаться от первоначального названия. В результате в 2002 году президент подписал указ, который вернул старому названию статус официального — с тех пор аббревиатуры считались равнозначными.

Так было до 2024 года, когда ведомство решили вновь переименовать. 28 мая начальник ведомства Михаил Черников сообщил, что на законодательном уровне ГИБДД России вернули старое название — ГАИ.

Традиции в День ГАИ

Ежегодно 3 июля, в День ГАИ, проводят торжественные собрания, где отличившимся сотрудникам вручают госнаграды, почетные грамоты и благодарственные письма. Лучших инспекторов повышают по карьерной лестнице или присваивают им новые звания.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Работники Госавтоинспекции, которые 3 июля выходят на службу, традиционно надевают белую парадную форму, чтобы подчеркнуть торжественность дня. В отдельных регионах сотрудники ГАИ возлагают цветы к могилам погибших при исполнении служебных обязанностей коллег.

Праздник нередко сопровождается показательными тренировками сотрудников подразделения, спортивными соревнованиями по стрельбе, футболу, волейболу, спартакиадами и автопробегами. Не обходится этот день и без праздничных концертов: как правило, в местных Домах культуры выступают творческие коллективы. В честь круглых дат праздник проходит масштабнее: например, на 80-летие Госавтоинспекции состоялось шоу с участием популярных российских артистов.

Существует среди автоинспекторов и своеобразный ритуал посвящения при получении нового звания — «обмывание» звезд. Когда сотрудника повышают в звании, коллеги собираются в неформальной обстановке, чтобы отметить это событие. Выданные звезды — знаки отличия, которые позже пришиваются к погонам, — кладут в стакан с крепким алкоголем, а потом выпивают содержимое, задерживая металлические значки зубами. Считается, что карьера будет неудачной или сотрудник больше не получит повышения, если он не «обмыл» новые погоны.

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

Традиционно в День ГАИ проводится просветительская работа для взрослых и детей: лекции, акции и флешмобы.

Мероприятия в регионах в честь Дня ГАИ в 2025 году

В Чечне в одном из местных Домов культуры пройдет беседа с детьми о правилах дорожного движения. В игровой форме ребятам объяснят, как ориентироваться на сигналы светофора, переходя дорогу, и расскажут о важности ремней безопасности в машине.

Йошкар-Ола отметит праздник спортивно-игровой программой под названием «Зигзаг удачи» с викторинами, конкурсами и эстафетами.

В Белгородской области в День ГАИ запланирован праздничный концерт.

В Астраханской области в местном Центре культуры для ребят из школьного лагеря проведут увлекательную викторину по правилам дорожного движения. Дети примерят на себя роль водителей и пешеходов, передвигаясь по импровизированному городу.

Больших праздничных мероприятий в Москве и Подмосковье в 2025 году не запланировано

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Обязанности сотрудников ГАИ

Госавтоинспекция МВД России — это одно из подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. В его состав входит еще несколько служб и отделений, у которых есть свои обязанности. Среди них можно выделить, например, службу технического контроля, регистрационно-экзаменационные подразделения и так далее. Однако самая известная из них — дорожно-патрульная служба (ДПС). Именно ее инспекторы каждый день дежурят на дорогах: следят за порядком, останавливают нарушителей и помогают водителям при авариях.

Главная цель сотрудников ГАИ— сделать дороги безопаснее для водителей и пешеходов

Существуют общие для всех служб и отделений ГАИ задачи, которые звучат следующим образом: