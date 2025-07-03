Эксперт предостерег от использования БАДов в борьбе с ожирением

Кандидат медицинских наук Неймарк: БАДы не заменят лечения ожирения

Биологически активные добавки (БАДы) не заменят лечения ожирения, предупредил кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В.A. Алмазова» Минздрава России Александр Неймарк. От использования БАДов в борьбе с лишним весом он предостерег россиян в беседе с «Лентой.ру».

По словам Неймарка, между БАДами и лекарственными препаратами для похудения — огромная разница. «Лекарства проходят клинические исследования, имеют доказанную эффективность и безопасность, тогда как БАДы, как правило, не требуют клинической проверки, выпускающий их производительно доказывает безопасность средства, а вот его эффективность может оставаться под вопросом», — отмечает эксперт.

Механизмы действия также принципиально различаются, продолжает он. Лекарства целенаправленно воздействуют на организм: снижают аппетит, блокируют усвоение жиров или регулируют метаболизм, а БАДы часто работают косвенно — через слабительный, мочегонный или стимулирующий эффект, что может снижать вес лишь незначительно и на время. При этом даже «безобидные» добавки могут нанести вред. По словам врача, бесконтрольное потребление БАДов без назначения врача может оказать негативное влияние на организм, например, вызвать переизбыток витаминов и минералов, повлиять на артериальное давление, быть несовместимым с другими препаратами или БАДами, которые принимает пациент, и так далее.

Тревожной Неймарк назвал и «инертную терапевтику» — ситуацию, когда вместо необходимого лечения пациенту предлагают неэффективные или недостаточные меры.

Ожирение — хроническое заболевание, для которого существуют четкие клинические рекомендации. Но вместо их соблюдения сами врачи порой предлагают диеты, БАДы или изменение образа жизни, даже если пациенту явно показана, например, бариатрическая операция Александр Неймарк кандидат медицинских наук

По словам специалиста, такой подход особенно опасен для людей с тяжелым ожирением. Например, пациент с весом 160 килограммов может сбросить 30 килограммов с помощью диеты, но это не решит проблему здоровья. «Самое опасное в использовании БАДов для похудения — это подмена понятий. Они отнимают у пациентов драгоценное время, которое можно было бы потратить на реальную помощь», — заключил он.

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