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05:58, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Генсека НАТО раскритиковали за выпад в адрес Лаврова

Аналитик Кошкович раскритиковал Рютте за оскорбление Лаврова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгерский аналитик Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X раскритиковал генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте за оскорбительный выпад в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Сергей Лавров — выдающаяся фигура в дипломатии. Те, кто этого не понимают, не понимают природу дипломатии (...) У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка (президент США Дональд Трамп) еще может предоставить ему некоторые», — написал Кошкович.

Ранее Рютте нелестно высказался о Лаврове. «Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило», — высказал мнение генеральный секретарь организации.

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