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17:50, 3 июля 2025Силовые структуры

Миллиарды рублей «Роснано» растратили при создании российского планшета

В суд направили дело о растрате 6 млрд «Роснано» при создании гибкого планшета
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уголовное дело о растрате свыше шести миллиардов рублей компании «Роснано» направили в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Фигурантом дела выступает бывший генеральный директор компании «Пластик лоджик» Борис Галкин. По версии следствия, в период с декабря 2011 года по март 2021-го он вместе с заместителем председателя правления «Роснано» Юрием Удальцовым, инвестиционным директором инвестиционного дивизиона Николаем Тычининым и другими неустановленными лицами взяли деньги компании под видом производства гибкого российского планшета, не намереваясь этого делать.

Ущерб от их действий составил почти 6,673 миллиарда рублей. Указанная сумма перечислялась группе иностранных компаний «Plastic Logic», которую учредило АО «Роснано». Компания должна была построить завод в Зеленограде для создания гибких планшетов, которыми планировали обеспечить российские школы.

Галкин так и не признал вину по делу.

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