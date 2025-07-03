Москвичам предрекли скорое потепление

Синоптик Ильин: В Москве появилась устойчивая тенденция к потеплению

В Москве появилась устойчивая тенденция к потеплению, но в регионе сохранятся кратковременные дожди. Такую погоду предрек жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

В пятницу, 4 июля, в регионе ожидается комфортная погода — воздух прогреется до плюс 24-26 градусов в Москве и до плюс 22-27 градусов в области. Однако день не обойдется без кратковременных дождей с грозой, отметил метеоролог.

В субботу, 5 июля, придет незначительное похолодание — дневные температуры опустятся до плюс 19-21 градуса. При этом не будет осадков. На следующий день станет чуть теплее, дожди тоже не ожидаются, добавил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы 30-градусную жару на следующей неделе. Так, по прогнозам синоптика, воздух может прогреться во вторник, 8 июля.