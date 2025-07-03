Ученые Байкальского заповедника и фонда «Озеро Байкал» попытаются спасти краснокнижного оленя от вымирания. Об этом сообщает портал «Первое областное».

Специалисты организуют две экспедиции по изучению зимовки редчайших оленей и выяснят, что им угрожает. Сейчас проходит первая экспедиция «По следам северного оленя», которая продлится с 28 июня по 7 июля. Ученым предстоит исследовать около 400 километров на пути миграции оленей по хребту Хамар-Дабан в южном Прибайкалье.

Отмечается, что ученые будут наблюдать за движением оленей, проверять фотоловушки и собирать биоматериал для выявления возможных паразитов.

Затем последует первая зимняя экспедиция «Где зимует северный олень», которая будет проводиться с ноября по декабрь. Ученые попытаются выявить новые особенности зимовки оленей и провести подсчет особей.

«Ecли нe пpинять oпepaтивныx и эффeктивныx мep пo coxpaнeнию этoй yзкoлoкaльнoй гpyппиpoвки, вид мoжeт иcчeзнyть. Ceвepный oлeнь — oбъeкт биoлoгичecкoгo paзнooбpaзия Бaйкaлa», — отметила генеральный директор фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.

В мае уникальные краснокнижные пионы расцвели под Липецком.