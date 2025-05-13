Уникальные краснокнижные пионы расцвели под Липецком

Узколистные красные пионы из Красной книги России расцвели под Липецком

В заповеднике Галичья гора в Липецкой области расцвели необычные краснокнижные пионы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Утверждается, что цветы произрастают в степях, на склонах холмов и в лесостепных зонах. Тонколистный, или узколистный, пион находится под угрозой исчезновения, так что сейчас в заповедниках его цветение ежегодно внимательно отслеживают.

Такое многолетнее растение также известно под названиями «воронец» и «лозинка». У него длинные стебли, а листья как мягкие иголки от елки. При этом цветок наливается красным или багровым цветом. Все это делает редчайший пион необычайно красивым.

Ранее в России расцвел краснокнижный цветок, за которым «охотятся» в Китае и Корее. Его называют гнездоцветкой. Уникально редчайшее растение тем, что зацветает лишь на 15-й год жизни. У него появляются мелкие цветки фиолетово-лилового цвета.

В Алтайском крае посетителям заповедника также посчастливилось найти степь площадью до 15 гектаров, которая вся заросла пионами. Ее назвали новой «природной достопримечательностью». Тем временем в Сочи расцвела краснокнижная кавказская орхидея с пурпурными цветами, похожими на гнездо пчел.