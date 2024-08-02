В России расцвел ценный в Китае и Корее цветок

В Бурятии расцвел редкий цветок Кокушник, за которым «охотятся» в Китае и Корее

В Национальном парке «Тункинский» в Бурятии расцвел редкий краснокнижный цветок, за которым «охотятся» в Китае и Корее. Об этом сообщается на странице парка во «ВКонтакте».

Уникальное растение носит название гнездоцветка клобучковая, она же Неоттианта клобучковая или Кокушник. Оно отличается тем, что зацветает лишь на 15-й год жизни. В Китае и Корее охотятся за Кокушником из-за клубеньков, которые используются и очень ценятся в народной медицине. Отмечается, что один клубенек развивается полгода в летний период и уходит в зиму, а по весне рядом нарастает новый, при этом старый отмирает.

Цветок достигает в высоту 10-20 сантиметров. У него тонкий стебель и мелкие цветки фиолетово-лилового цвета. Встретить Кокушник можно в сосновых и сосново-березовых лесах, а также на скалистых берегах.

Цветок занесен в Красную книгу России и Красную книгу Бурятии.

Ранее сообщалось, что в российском заповеднике «Брянский лес» расцвел редкий цветок — венерин башмачок настоящий. Уникальность цветка заключается в том, что первые три года его росток развивается под землей, и лишь на четвертый год появляется первый лист.