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18:59, 4 июня 2024Моя страна

В российском заповеднике расцвел редкий цветок

В заповеднике «Брянский лес» расцвел редкий цветок — венерин башмачок
Венерин башмачок

Венерин башмачок . Фото: Public domain / Wikipedia

В российском заповеднике «Брянский лес» расцвел редкий цветок. Об этом пишет издание Брянск Today.

Главному научному сотруднику Олегу Евстигнееву удалось сфотографировать необычную находку — венерин башмачок настоящий. Уникальность цветка заключается в том, что первые три года его проросток развивается под землей, и лишь на четвертый год появляется первый лист. После этого должно пройти 11-13 лет для того, чтобы цветок полностью расцвел.

По словам Евстигнеева, мест для произрастания венериного башмачка очень мало. «Он не устойчив к пожарам, осушительной мелиорации, рубкам леса, сбору соцветий на букеты и вытаптыванию. Также губительна для него естественная смена светлых лесов на теневые», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что кандидат биологических наук Алексей Яновский нашел уникальный цветок оносмы. Специалист обнаружил лекарственное и редкое для Сибири растение на склонах Ключ-Камышенского плато у Поклонного моста в Новосибирске.

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      Мария Винар
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