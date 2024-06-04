В российском заповеднике расцвел редкий цветок

В заповеднике «Брянский лес» расцвел редкий цветок — венерин башмачок

В российском заповеднике «Брянский лес» расцвел редкий цветок. Об этом пишет издание Брянск Today.

Главному научному сотруднику Олегу Евстигнееву удалось сфотографировать необычную находку — венерин башмачок настоящий. Уникальность цветка заключается в том, что первые три года его проросток развивается под землей, и лишь на четвертый год появляется первый лист. После этого должно пройти 11-13 лет для того, чтобы цветок полностью расцвел.

По словам Евстигнеева, мест для произрастания венериного башмачка очень мало. «Он не устойчив к пожарам, осушительной мелиорации, рубкам леса, сбору соцветий на букеты и вытаптыванию. Также губительна для него естественная смена светлых лесов на теневые», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что кандидат биологических наук Алексей Яновский нашел уникальный цветок оносмы. Специалист обнаружил лекарственное и редкое для Сибири растение на склонах Ключ-Камышенского плато у Поклонного моста в Новосибирске.