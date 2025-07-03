Генпрокуратура: По запросу РФ Колумбия экстрадирует международного наркоторговца

По запросу российской стороны Колумбия экстрадирует международного наркоторговца Владимира Полянского, об этом сообщили «Ленте.ру» в Генеральной прокуратура РФ.

По требованию ведомства фигуранта экстрадируют для привлечения к уголовной ответственности по статьям руководстве структуктурным подразделением преступного сообщества и покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, Полянский руководил структурой, созданной в 2008 году для поставом из-за рубежа и торговли запрещенными веществами на территории России, в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для конспирации участники переписывались в мобильном приложении с самоудаляющимися сообщениями.

Наркотики перевозились в тайниках в грузовых машинах, после чего расфасовывались и распространялись. В 2021 году деятельность преступного сообщества была пресечена, правоохранители изъяли более 131 килограмма веществ.

Полянский скрылся за границей и был объявлен в международный розыск и заочно приговорен к заключению. В августе 2021 года Колумбии был направлен запрос о выдаче фигуранта в связи с его задержанием на территории страны.

В 2022 году колумбийские компетентные органы приняли решение об экстрадиции, однако оно было обжаловано обвиняемым в Верховном Суде и Министерстве юстиции республики. Россия передала материалы, опровергающие доводы адвокатов, и решение о выдаче вступило в законную силу 3 июня 2025 года.

«В отсутствие прямого авиасообщения между Российской Федерацией и Колумбией в короткий срок организован перевод материалов на турецкий язык, достигнуто соглашение с компетентным органом Турецкой Республики о транзите Полянского. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву», — заключили в Генпрокуратуре.

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