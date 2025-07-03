Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 3 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия остановки военной помощи со стороны США для Киева

Военный эксперт Дандыкин: Запасов вооружения Украины хватит на 2-3 месяца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Остановка военной помощи Украине со стороны США будет сказываться на боевых действиях со стороны Киева, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Последствия прекращения поставок американского вооружения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее журнал Economist со ссылкой на украинских чиновников писал, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но в США это отрицают.

Американские поставки составляли примерно 40 процентов от всех видов вооружения, уходивших на Украину, отметил эксперт.

«Определенный вид военной помощи Европа, поднатужившись, может заменить, а вот средства противовоздушной обороны, особенно ракеты Patriot и ракеты HIMARS достаточно дорогие, — вряд ли. И это будет, естественно, сказываться на боевых действиях со стороны Киева, потому что и так сейчас их ПВО ослаблена и эффективность наших ударов выросла в разы, а дальше будет лучше и, вполне вероятно, что может пойти в ход уже пилотируемая авиация. То возможности есть для завоевания господства в воздухе», — высказался Дандыкин.

Материалы по теме:
«Для Трампа это самый страшный сценарий» Каковы шансы на прямые переговоры между Россией и Украиной и чем они завершатся?
«Для Трампа это самый страшный сценарий»Каковы шансы на прямые переговоры между Россией и Украиной и чем они завершатся?
12 мая 2025
«Мы подошли к поворотной точке» Переговоры России и Украины зашли в тупик. Чью сторону займет Трамп и как это изменит ход СВО?
«Мы подошли к поворотной точке»Переговоры России и Украины зашли в тупик. Чью сторону займет Трамп и как это изменит ход СВО?
6 июня 2025

Военный добавил, что снарядов 155-миллиметрового калибра, которые американцы перестали поставлять Киеву, не хватает и в Европе.

«Они [европейцы] тоже сейчас начинают их считать, и они же идут по дорожке за Штатами, и очень сильно после этого сообщения задумались все, включая даже [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца. Такая ситуация. Это скажется, я думаю, через 2-3 месяца. Пока запасы еще у них есть кое-какие, и Storm Shadow они бьют — это англичане вместе с французами поставляют, а вот американские ATACMS и прочее — это проблема будет для них. Так что это хорошо, в принципе, для наших ребят, которые на земле», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Киев использует на истребителях F-16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России в боях под Курском

    В iPhone появится сравнимая с человеческим глазом камера

    В Кремле высказались о сроках завершения СВО

    Стало известно о взрыве в центре Луганска

    В российском регионе группа подростков избила девочку на камеру

    «Позорят весь чеченский народ». Российский военный обвинил бойцов из Чечни в угоне его авто в зоне СВО. Он обратился к Кадырову

    Российского депутата нашли без признаков жизни за заброшенным кафе

    Пережавшая шею ребенку воспитательница детского сада оказалась под следствием

    Эксперт предостерег от использования БАДов в борьбе с ожирением

    Раскрыты подробности продвижения российских войск в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости