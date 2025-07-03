Названы последствия остановки военной помощи со стороны США для Киева

Военный эксперт Дандыкин: Запасов вооружения Украины хватит на 2-3 месяца

Остановка военной помощи Украине со стороны США будет сказываться на боевых действиях со стороны Киева, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Последствия прекращения поставок американского вооружения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее журнал Economist со ссылкой на украинских чиновников писал, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но в США это отрицают.

Американские поставки составляли примерно 40 процентов от всех видов вооружения, уходивших на Украину, отметил эксперт.

«Определенный вид военной помощи Европа, поднатужившись, может заменить, а вот средства противовоздушной обороны, особенно ракеты Patriot и ракеты HIMARS достаточно дорогие, — вряд ли. И это будет, естественно, сказываться на боевых действиях со стороны Киева, потому что и так сейчас их ПВО ослаблена и эффективность наших ударов выросла в разы, а дальше будет лучше и, вполне вероятно, что может пойти в ход уже пилотируемая авиация. То возможности есть для завоевания господства в воздухе», — высказался Дандыкин.

Военный добавил, что снарядов 155-миллиметрового калибра, которые американцы перестали поставлять Киеву, не хватает и в Европе.

«Они [европейцы] тоже сейчас начинают их считать, и они же идут по дорожке за Штатами, и очень сильно после этого сообщения задумались все, включая даже [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца. Такая ситуация. Это скажется, я думаю, через 2-3 месяца. Пока запасы еще у них есть кое-какие, и Storm Shadow они бьют — это англичане вместе с французами поставляют, а вот американские ATACMS и прочее — это проблема будет для них. Так что это хорошо, в принципе, для наших ребят, которые на земле», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Киев использует на истребителях F-16.

