Раскрыты детали роскошного медового месяца миллиардера Безоса и его новой жены

Миллиардер Безос и его жена Санчес в медовый месяц отправятся в отель на Сицилии

Инсайдеры раскрыли детали роскошного медового месяца американского миллиардера Джеффа Безоса и его новой жены, репортерши Лорен Санчес. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По их словам, перед поездкой пара остановится на острове Торчелло в Венеции. Затем они отправятся в аэропорт Ничелли, чтобы добраться на вертолете до суперъяхты Безоса «Кору». На ней молодожены доплывут до города Таормина на Сицилии и забронируют проживание в отеле Four Seasons San Domenico Palace, в котором снимался второй сезон популярного телесериала «Белый лотос».

Стоимость номера в данном месте превышает 7000 евро за ночь (650,4 тысячи рублей). Отель расположен на вершине холма рядом с Ионическим морем, под действующим вулканом Этна. Неподалеку от него находятся виноградники, древнегреческий театр и средневековые деревни.

Ранее сообщалось, что известная телеведущая Меган Маккейн назвала безвкусной свадьбу Безоса и Санчес в Венеции. Тогда знаменитость заявила, что трехдневное торжество пары является демонстрацией богатства.