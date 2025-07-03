Рэперша Lizzo попала на обложку спортивного журнала после признания в приеме «Оземпика»

Рэперша Lizzo снялась для Women's Health после признания в приеме «Оземпика»

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), попала на обложку спортивного журнала Women's Health после признания в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используют многие звезды для похудения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница снялась в бордовом спортивном бюстгальтере, облегающих шортах и укороченном лонгсливе. Также она позировала в носках и кроссовках, держа при этом в руках канат. На размещенном кадре видно, что на бедрах и животе знаменитости присутствуют целлюлит и растяжки.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу фотосессии экстремально похудевшей рэперши. «Они поместили тебя на обложку, как будто не зная, что ты была на "Оземпике"», «Считается ли твое похудение обманом?», «Я бы не называл это грандиозным возвращением», «Ты вдохновила меня. Я уже сбросила 20 килограммов», «Вот, что мы имеем в виду, говоря о настоящих телах на обложках глянца», «Выглядишь потрясающе», — обсуждали они в комментариях под публикацией.

В июне Lizzo призналась в приеме «Оземпика». Однако артистка уточнила, что она от него отказалась в начале процесса похудения.