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18:02, 3 июля 2025Культура

Родион Газманов рассказал о риске «загазманиться»

Певец Родион Газманов заявил, что отец мог его загазманить
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сын российского исполнителя Олега Газманова, певец и депутат Московской Госдумы Родион Газманов рассказал о том, помогал ли ему отец в продвижении на сцене. Его комментарий приводит «Леди Mail».

По словам артиста, Газманов-старший продюсировал его и писал ему песни, когда он был «совсем маленьким». «Став взрослым, от его помощи я отказался. Мы с ним пришли к мнению, что, продвигая меня, он меня просто "загазманит"», — отметил он.

Сын исполнителя отметил, что второй Олег Газманов на эстраде не нужен, «одного вполне достаточно». «Если я буду следовать всем советам, которые дает мне мой отец (а он дает — и прошеные, и непрошеные), я не добьюсь того, о чем говорил вам выше», — сказал певец.

Ранее Родион Газманов раскрыл, какая девушка может стать его женой.

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