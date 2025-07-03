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07:45, 3 июля 2025Путешествия

Россиянин побывал в Крыму и назвал местный сервис бардаком

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россиянин побывал в Крыму и пожаловался на качество обслуживания и уровень цен. Своим отзывом он поделился с порталом «Тонкости туризма».

Турист назвал сервис в Крыму бардаком. Он пожаловался, что такси из Симферополя до Алушты пришлось вызывать по полной предоплате в размере 1,5 тысячи рублей. Кроме того, путешественник остался недоволен отелем в центре курорта, номер в котором стоил 10 тысяч рублей в сутки.

«Музыка из соседних ресторанов, из плейлиста "100 хитов для маршрутки", аппетитные ароматы харчевен — все это сильно портит впечатление. Номера, выходящие не на море, лучше вообще не открывать, иначе эта "красота" ворвется в вашу жизнь», — пояснил он.

Ранее пассажирка с ребенком-инвалидом оказалась в кишащем клопами спецкупе поезда в Крым. Она пожаловалась, что за 10 минут ей пришлось расправиться с 20 насекомыми.

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