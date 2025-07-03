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16:09, 3 июля 2025Наука и техника

Российские бойцы испытали наземный FPV-дрон на передовой

Военкор Коц: Российские бойцы испытали наземный FPV-дрон с проводным управлением
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бойцы 27-го артиллерийского полка 6-й дивизии Вооруженных сил России активно испытывают новый тип наземного FPV-дрона с проводным управлением на передовой. Изделие позволит уничтожать объекты противника, рассказал военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

«Для работы с таким устройством используются катушки с оптоволокном, необходимые для передачи сигнала, как в воздушных FPV-дронах. Их крепят к железной платформе», — говорится в материале.

Дрон на гусеничном шасси получил резервный радиоканал для управления при обрыве оптоволокна. Также бойцы используют ретранслятор на квадрокоптере, который увеличивает дальность передачи сигнала.

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Военкор отметил, что дрон успешно двигался по бездорожью и твердым покрытиям, но при попытке забраться на возвышенность перевернулся из-за неправильного распределения веса. По его словам, проблема будет решена после установки противотанковой мины на платформу.

В мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» изготовил опытный образец дистанционно управляемого наземного дрона «Ирбис». Аппарат может нести до 500 килограммов груза, а запас хода составляет 150 километров.

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