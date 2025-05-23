«Ростех» изготовил наземный дрон «Ирбис»

«Ростех» изготовил дистанционно управляемый наземный дрон «Ирбис»

Холдинг «Высокоточные комплексы» изготовил опытный образец дистанционно управляемого наземного дрона «Ирбис». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Новое изделие напоминает беспилотник «Каракал» увеличенной грузоподъемности. В настоящее время холдинг проводит испытания дрона с различными боевыми модулями.

В августе госкорпорация сообщила о создании «Каракала».

Грузоподъемность данного наземного дистанционно управляемого робототехнического комплекса — 500 килограммов, запас хода — 150 километров. Платформу отличает универсальная конструкция, на которую можно устанавливать различные модули нагрузки, в том числе боевой.