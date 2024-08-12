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19:58, 12 августа 2024Наука и техника

«Ростех» создал гусеничный робот «Каракал»

Госкорпорация «Ростех» создала робототехнический комплекс «Каракал»

Кадр: Telegram-канал «Высокоточка»

«Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорация «Ростех» создал робототехнический комплекс «Каракал», который будет показан на международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Об этом сообщает ТАСС.

Комплекс легкого класса на базе гусеничного шасси оборудован системой дистанционного управления, включающей камеры, тепловизор, навигационную систему и радиопередатчик, позволяющие управлять платформой на расстоянии до двух километров.

Грузоподъемность комплекса — 500 килограммов, запас хода — 150 километров. «Его главное преимущество — универсальная конструкция, которая позволяет адаптировать платформу для широкого спектра задач», — сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

В мае «Ростех» сообщил о новом этапе опытной эксплуатации машины гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель», происходящей в реальных условиях.

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      Иван Потапов
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