Глава Северной Осетии рассказал о последней встрече с погибшим замглавкома ВМФ

Глава Северной Осетии рассказал о встрече с замглавкомом ВМФ Гудковым на СВО

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о последней встрече с погибшим заместителем главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаилом Гудковым на специальной военной операции (СВО). Подробности он привел в Telegram-канале.

Меняйло подчеркнул, что Гудков был истинным морским пехотинцем, который до последнего плечом к плечу со своими однополчанами сражался во имя правды.

Глава Северной Осетии выразил соболезнования родственникам офицера. «Большая потеря для страны и нашего морского братства», — написал Меняйло.

О смерти заместителя главкома ВМФ России в Курской области рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко 3 июля.

Минобороны также подтвердило трагическое известие. Там указали, что Герой России пал 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.