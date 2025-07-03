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15:15, 3 июля 2025Россия

Глава Северной Осетии рассказал о последней встрече с погибшим замглавкома ВМФ

Глава Северной Осетии рассказал о встрече с замглавкомом ВМФ Гудковым на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Гудков

Михаил Гудков. Кадр: Минобороны

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о последней встрече с погибшим заместителем главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаилом Гудковым на специальной военной операции (СВО). Подробности он привел в Telegram-канале.

Меняйло подчеркнул, что Гудков был истинным морским пехотинцем, который до последнего плечом к плечу со своими однополчанами сражался во имя правды.

Глава Северной Осетии выразил соболезнования родственникам офицера. «Большая потеря для страны и нашего морского братства», — написал Меняйло.

О смерти заместителя главкома ВМФ России в Курской области рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко 3 июля.

Минобороны также подтвердило трагическое известие. Там указали, что Герой России пал 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

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