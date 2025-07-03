Соловьев поиронизировал над называющей его главным рупором Путина статьей

Немецкое СМИ N-tv заявило, что Соловьев стал более сдержанным в своих передачах

Российский телеведущий Владимир Соловьев поиронизировал над статьей немецкого СМИ N-tv, которое заявило, что он стал более сдержанным в своих передачах, и назвало его главным рупором президента России Владимира Путина. Утверждение германского издания ведущий прокомментировал в Telegram.

«О как! А я и не заметил», — написал Соловьев.

N-tv выпустило материал, посвященный российскому ведущему, 3 июля. «Новый расчет Кремля относительно государственного телевидения?» — гласит заголовок.

«Российское государственное телевидение не может похвастаться сдержанностью в своих пропагандистских передачах. Но в недавней программе главный рупор Путина внезапно задает другой тон», — заявили в издании. В материале также назвали Соловьева главным пропагандистом президента России.

Ранее сообщалось, что турецкое СМИ Türkiye Today обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану. Это произошло на фоне обострения отношений Москвы и Баку.