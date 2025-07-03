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20:09, 3 июля 2025Экономика

ЦБ захотел ограничить срок действия одного вида банковских карт

ЦБ запланировал ограничить период действия карт с истекшим сроком годности
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Artem Sobolev / News.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) намерено ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. Об этих планах рассказала глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, ее слова приводит РБК.

Изначально ЦБ принимал решение о продлении сроков действия подобных карт для того, чтобы россияне могли продолжать пользоваться своими картами «в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад», отметила Бакина. Однако сейчас их доля в общей структуре действующих карт в стране является незначительной. «Количество и доля этих карт неуклонно снижается», — подчеркнула она.

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Кроме того, определенный срок действия банковской карты помогает в борьбе с финансовыми мошенниками, отметила Бакина. С просроченной карты, например, нельзя физически снять деньги. «Срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным (мошеннического рода — прим. «Ленты.ру») операциям», — резюмировала она.

Ранее о том, что часть операций по картам «Мир» с истекшим сроком действия будет ограничена, сообщал лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин. Соответствующее решение, отмечал он, может быть принято до февраля следующего года. До этого с призывом ограничить срок действия карт для иностранцев выступил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Оптимальным сроком он назвал год, а не три, как сейчас. Свою позицию он объяснил в том числе активизацией дропперов (лиц, обналичивающих украденные средства). Подобную роль зачастую исполняют нерезиденты, заключил Негляд.

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