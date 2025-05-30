В России задумались об ограничении работы банковских карт для некоторых людей

Негляд: Срок действия банковских карт для иностранцев нужно сократить до года

Срок действия банковских карт для иностранцев нужно сократить до года. Об этом в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд, его слова приводит ТАСС.

Об ограничении работы банковских карт для некоторых людей задумались в рамках борьбы с дропперами (лица, обналичивающие украденные средства) среди нерезидентов.

«Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов. Это, на самом деле, проблема не только в нашей стране», — пояснил Негляд.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, борьба с дропперами в РФ осложняется рядом процессуальных факторов. Заблокировать полностью данное направление очень сложно, поскольку нужно понимать, в рамках каких дел идут проверки, после чего пытаться поймать тех, кто обналичивает эти денежные переводы.

«Так называемые дропперские переводы — переводы в нелегальной системе финансового оборота — занимают значительное место, и мы пытаемся бороться с такими явлениями с точки зрения уголовной ответственности, привлечения внимания банковских организаций к таким операциям», — рассказал Кирьянов.

В прошлом году банкам в России разрешили на два дня блокировать денежные переводы, получатель которых находится в базе о мошенничестве. Попавшим под блокировку клиентам при этом необходимо обратиться к банку, а в случае внесения своих реквизитов в базу о мошенничестве они могут попытаться обжаловать такое решение в суде.