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15:39, 3 июля 2025Россия

В России мужчина набросился на пенсионера с криком «Аллах акбар» и попал на видео

В Казани мужчина набросился на пенсионера с криком Аллах акбар и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Казани мужчина набросился на пенсионера с криком «Аллах акбар», попав на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах мужчина в цпецовке — возможно, мигрант — просит сидевшего на скамейке перед домой человека открыть ему дверь в подъезд. Не получив внятного ответа, он подходит к россиянину и хватает его за горло.

«Аллах акбар!» — кричит он, стараясь имитировать арабское произношение. Через несколько секунд он отпускает мужчину. «Ты дурак, что ли?» — спрашивает его мужчина. Затем между ними завязывается диалог, содержание которого не позволяет разобрать низкое качество звука. Запись была сделана камерой домофона.

Ранее в Благовещенске водитель автобуса избил пенсионера из-за неоплаченного проезда. На видео мужчина несколько раз ударил пожилого человека, который стоял на коленях и безуспешно пытался отбиться.

Вот это да!
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