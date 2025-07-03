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20:21, 3 июля 2025Экономика

В российский регион придет волна жары

Синоптик Шувалов: На Кубани температура приблизится к 40-градусной отметке
Мария Черкасова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Краснодарский край в скором времени столкнется с волной жары, сообщил «СочиСтрим» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В предстоящие выходные, 5 и 6 июля, температура в регионе впервые за долгое время приблизится к отметке плюс 30 градусов Цельсия. Начиная со вторника, 8 июля, столбики термометров будут повышаться ежедневно на 3–4 градуса, к следующей субботе, 12 июля, температура достигнет отметки плюс 33-38 градусов.

Всплеск жары завершиться сильными дождями, градом и шквалистым ветром — непогода ожидается с субботы по понедельник, 14 июля. Особенно интенсивные осадки и даже смерчи возможны в районе Сочи, предупредил синоптик.

Ранее москвичам пообещали долгожданное потепление. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, в пятницу, 4 июля, потеплеет до плюс 26 градусов. Однако в субботу жителей столицы ждет легкое похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 21 градуса.

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