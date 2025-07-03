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16:07, 3 июля 2025Экономика

В российском городе пожаловались на постоянные фекальные потопы

Жители самарского поселка пожаловались на постоянные фекальные потопы
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Жители одного из поселков в Самаре пожаловались на постоянные фекальные потопы. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о поселке Мехзавод: старые трубы там часто лопаются, сточные воды растекаются по улицам, а местами — подмывают грунт, из-за чего машины попадают в ямы. Самарцы неоднократно предупреждали о ЧП и негативных последствиях для местной экологии власти города, однако там считают, что аварии не несут для нее угрозы.

«В квартале 16-м и между кварталами 6, 7 Мехзавода произошел провал грунта в месте расположения канализационных коллекторов. Это был локальный выход сточных вод, который оперативно ликвидировали. Затопления канализационными стоками, экологических угроз в районе не было», — заверил представитель мэрии. Он добавил, что с учетом того, что процент износа сетей водоотведения в Мехзаводе остается высоким, работы по их обновлению ведутся постепенно.

Ранее стало известно, что на юго-востоке столицы забил фонтан из нечистот.

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