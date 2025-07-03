В зоне СВО появились железнодорожные дроны

«Известия»: В зоне СВО появились российские железнодорожные дроны

В зоне специальной военной операции (СВО) появились российские железнодорожные дроны, способные перевозить тонны грузов. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

Преимуществом использования железнодорожных платформ стала разветвленная сеть в Донбассе, возможность доставки грузов в любую погоду и отсутствие риска потери людей. Каждый железнодорожный дрон рассчитан на транспортировку более тонны грузов на расстояние около 50 метров.

«Железнодорожная сеть в зоне СВО местами довольно близко подходит к линии фронта. Крупные поезда туда пускать нельзя, потому что они представляют собой большую цель», — сказал военный эксперт Юрий Лямин.

Ранее издание Military Watch Magazine заметило, что Вооруженные силы России используют инженерные бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.