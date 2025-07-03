Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:08, 3 июля 2025Наука и техника

В зоне СВО появились железнодорожные дроны

«Известия»: В зоне СВО появились российские железнодорожные дроны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) появились российские железнодорожные дроны, способные перевозить тонны грузов. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

Преимуществом использования железнодорожных платформ стала разветвленная сеть в Донбассе, возможность доставки грузов в любую погоду и отсутствие риска потери людей. Каждый железнодорожный дрон рассчитан на транспортировку более тонны грузов на расстояние около 50 метров.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

«Железнодорожная сеть в зоне СВО местами довольно близко подходит к линии фронта. Крупные поезда туда пускать нельзя, потому что они представляют собой большую цель», — сказал военный эксперт Юрий Лямин.

Ранее издание Military Watch Magazine заметило, что Вооруженные силы России используют инженерные бронепоезда для снабжения передовых частей в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры удара по зданию военкомата в Полтаве

    Женщина лишилась обеих рук и ног из-за распространенной инфекции

    Связь спецоперации и обострение отношений с Азербайджаном объяснили

    Стало известно о гибели 28-летнего футболиста «Ливерпуля» в ДТП

    В Госдуме поспорили о статусе этнических объединений на территории России

    Российскую пенсионерку приняли за закладчицу и сломали ей руку

    Названа опасность слишком крепкого рубля

    Цыгане помылись в фонтане в центре российского города и попали на видео

    В Госдуме конфликт Инстасамки с Дорой назвали собачьей свадьбой

    Жителей российского региона предупредили об ограничении работы мобильного интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости