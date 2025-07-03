Минобороны России: В зоне СВО развернули уникальную систему беспроводной связи

В зоне специальной военной операции (СВО) связисты 25-й общевойсковой армии Западной группировки развернули уникальную систему беспроводной связи. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Мы сделали беспроводной широкополосный доступ. Устанавливали радиомосты между двумя организмами — двумя подразделениями. Уникальность этой связи в том, что необязательно кабель прокладывать», — заявил командир взвода с позывным Кузнец.

В военном ведомстве уточнили, что устойчивая связь обеспечивается на дистанции 50 метров.

Ранее украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы России начали применять FPV-дроны с солнечными панелями для засад в зоне СВО.

В ноябре газета «Известия» со ссылкой на конструкторское бюро «Гермес» рассказала о поставках в зону СВО одноименных устройств специальной связи для управления беспилотными летательными аппаратами.