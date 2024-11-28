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13:31, 28 ноября 2024Наука и техника

В зону СВО поставили новые «Гермесы» для управления БПЛА

КБ «Гермес»: в зону СВО поставили новые устройства спецсвязи для управления БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В зону специальной военной операции (СВО) поставили новые устройства специальной связи «Гермес» для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на одноименное конструкторское бюро (КБ) сообщает газета «Известия».

В организации рассказали, что устройства спецсвязи работает на нестандартных частотах, обеспечивая одновременное управление несколькими БПЛА даже в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«На удалении от выноса около 8 километров, причем со сложным рельефом, уровень сигнала ниже 60 децибел-милливатт не опускался. Довольны [бойцы в зоне СВО], в общем», — заявил изданию представитель КБ.

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По оценке военного эксперта Дмитрия Корнева, устройство спецсвязи «Гермес» предоставляет хороший технический задел, который следует развивать.

Ранее КБ сообщило, что в России ежемесячно для FPV-дронов «Гермес» производится около 45 тысяч комплектов связи.

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