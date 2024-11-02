Назван объем производства комплектов связи для дронов «Гермес»

КБ: ежемесячно для дронов «Гермес» производится 45 тысяч комплектов связи

В России ежемесячно для FPV-дронов «Гермес» производится около 45 тысяч комплектов связи. Об этом со ссылкой на официального представителя конструкторского бюро (КБ) «Гермес» сообщает ТАСС.

«Через месяц мы начнем производить 150 тысяч комплектов систем связи ежемесячно, поскольку расширяем производство», — заявили в организации.

Оборудование позволяет увеличивать дальность работы FPV-дронов до ста километров.

В КБ добавили, что в настоящее время испытывают восьмую версию комплекта связи, которая отличается простотой использования.

Ранее агентство со ссылкой на КБ сообщило, что Вооруженные силы России применили увеличивающие дальность FPV-дронов комплекты «Гермес». Сотни таких систем были направлены в Курскую область после того, как часть ее территории была атакована Вооруженными силами Украины.